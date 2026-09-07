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经注: Taha 20:127
Taha
127
20:127
وكذالك نجزي من اسرف ولم يومن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱋ
نَجۡزِي
ﱌ
مَنۡ
ﱍ
أَسۡرَفَ
ﱎ
وَلَمۡ
ﱏ
يُؤۡمِنۢ
ﱐ
بِـَٔايَٰتِ
ﱑ
رَبِّهِۦۚ
ﱒﱓ
وَلَعَذَابُ
ﱔ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱕ
أَشَدُّ
ﱖ
وَأَبۡقَىٰٓ
ﱗ
١٢٧
ﱘ
凡行为过分而且不信主的迹象者，我都要给他同样的报酬。后世的刑罚，确是更严厉的，确是更常存的。
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Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ وَمِثْل جَزَائِنَا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ الْقُرْآن ﴿نَجۡزِی مَنۡ أَسۡرَفَ﴾ أَشْرَكَ ﴿وَلَمۡ یُؤۡمِنۢ بِـَٔایَـٰتِ رَبِّهِۦۚ وَلَعَذَابُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ﴾ مِنْ عَذَاب الدُّنْيَا وَعَذَاب الْقَبْر ﴿وَأَبۡقَىٰۤ ١٢٧﴾ أَدْوَم