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经注: Taha 20:127
Taha
127
20:127
وكذالك نجزي من اسرف ولم يومن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱋ
نَجۡزِي
ﱌ
مَنۡ
ﱍ
أَسۡرَفَ
ﱎ
وَلَمۡ
ﱏ
يُؤۡمِنۢ
ﱐ
بِـَٔايَٰتِ
ﱑ
رَبِّهِۦۚ
ﱒﱓ
وَلَعَذَابُ
ﱔ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱕ
أَشَدُّ
ﱖ
وَأَبۡقَىٰٓ
ﱗ
١٢٧
ﱘ
凡行为过分而且不信主的迹象者，我都要给他同样的报酬。后世的刑罚，确是更严厉的，确是更常存的。
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
وكذلك نجزي من أسرف أي وكما جزينا من أعرض عن القرآن ، وعن النظر في المصنوعات ، والتفكير فيها ، وجاوز الحد في المعصية . ولم يؤمن بآيات ربه أي لم يصدق بها . ولعذاب الآخرة أشد أي أفظع من المعيشة الضنك ، وعذاب القبر . وأبقى أي أدوم وأثبت ؛ لأنه لا ينقطع ولا ينقضي .