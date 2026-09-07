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经注: Taha 20:125
Taha
125
20:125
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًۭا ١٢٥
قَالَ
ﳏ
رَبِّ
ﳐ
لِمَ
ﳑ
حَشَرۡتَنِيٓ
ﳒ
أَعۡمَىٰ
ﳓ
وَقَدۡ
ﳔ
كُنتُ
ﳕ
بَصِيرٗا
ﳖ
١٢٥
ﳗ
他将说：我的主啊！我本来不是盲目的， 你为什么使我在盲目的情况下被集合呢？
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基拉特
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
সে বলবে, ‘হে আমার রব! কেন আমাক অন্ধ অবস্থায় জমায়েত করলেন? অথচ আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।