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经注: Taha 20:124
Taha
124
20:124
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ١٢٤
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ١٢٤
وَمَنۡ
ﳂ
أَعۡرَضَ
ﳃ
عَن
ﳄ
ذِكۡرِي
ﳅ
فَإِنَّ
ﳆ
لَهُۥ
ﳇ
مَعِيشَةٗ
ﳈ
ضَنكٗا
ﳉ
وَنَحۡشُرُهُۥ
ﳊ
يَوۡمَ
ﳋ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﳌ
أَعۡمَىٰ
ﳍ
١٢٤
ﳎ
谁违背我的教诲，谁必过窘迫的生活，复活日我使他在盲目的情况下被集合。
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Tafsir Fathul Majid
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