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经注: Taha 20:124
Taha
124
20:124
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ١٢٤
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ١٢٤
وَمَنۡ
ﳂ
أَعۡرَضَ
ﳃ
عَن
ﳄ
ذِكۡرِي
ﳅ
فَإِنَّ
ﳆ
لَهُۥ
ﳇ
مَعِيشَةٗ
ﳈ
ضَنكٗا
ﳉ
وَنَحۡشُرُهُۥ
ﳊ
يَوۡمَ
ﳋ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﳌ
أَعۡمَىٰ
ﳍ
١٢٤
ﳎ
谁违背我的教诲，谁必过窘迫的生活，复活日我使他在盲目的情况下被集合。
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِی﴾ الْقُرْآن فَلَمْ يُؤْمِن بِهِ ﴿فَإِنَّ لَهُۥ مَعِیشَةࣰ ضَنكࣰا﴾ بِالتَّنْوِينِ مَصْدَر بِمَعْنَى ضَيِّقَة وَفُسِّرَتْ فِي حَدِيث بِعَذَابِ الْكَافِر فِي قَبْره ﴿وَنَحۡشُرُهُۥ﴾ أَيْ الْمُعْرِض عَنْ الْقُرْآن ﴿یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ أَعْمَى الْبَصَر