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经注: Taha 20:123
Taha
123
20:123
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٣
قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣
قَالَ
ﲭ
ٱهۡبِطَا
ﲮ
مِنۡهَا
ﲯ
جَمِيعَۢاۖ
ﲰﲱ
بَعۡضُكُمۡ
ﲲ
لِبَعۡضٍ
ﲳ
عَدُوّٞۖ
ﲴﲵ
فَإِمَّا
ﲶ
يَأۡتِيَنَّكُم
ﲷ
مِّنِّي
ﲸ
هُدٗى
ﲹ
فَمَنِ
ﲺ
ٱتَّبَعَ
ﲻ
هُدَايَ
ﲼ
فَلَا
ﲽ
يَضِلُّ
ﲾ
وَلَا
ﲿ
يَشۡقَىٰ
ﳀ
١٢٣
ﳁ
他说：你俩都从乐园降下去！你们将互相仇视。如果正道从我降临你们，那末，谁遵循我的正道，谁不会迷误，也不会倒霉；
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا
] خوای گهوره فهرمووی: ههردووكتان ئادهم و حهووا له بهههشت دهرچن و دابهزن بۆ سهر ڕووی زهوی [
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
] ئێوهی گرۆی مرۆڤـ ههندێكتان ئهبن به دوژمنی ههندێكی ترتان [
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
] ههر كاتێك له لایهن منهوه هیدایهتتان بۆ هات به ناردنی پێغهمبهران و دابهزینی كتێبهكان [
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣)
] ئهوا ههر كهسێك شوێن ئهو هیدایهتهی من بكهوێ له دونیادا گومڕا نابێت و له قیامهتیش بهدبهخت نابێت، بهڵكو بهختهوهر ئهبێت.