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经注: Taha 20:122
Taha
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ﲦ
ٱجۡتَبَٰهُ
ﲧ
رَبُّهُۥ
ﲨ
فَتَابَ
ﲩ
عَلَيۡهِ
ﲪ
وَهَدَىٰ
ﲫ
١٢٢
ﲬ
嗣后，他的主挑选了他，饶恕了他，引导了他。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
فذكر أن الاجتباء والهداية كانا بعد العصيان ، وإذا كان هذا قبل النبوة فجائز عليهم الذنوب وجها واحدا ؛ لأن قبل النبوة لا شرع علينا تصديقهم ، فإذا بعثهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في الأداء معصومين لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب . وهذا نفيس والله أعلم .