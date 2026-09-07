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经注: Taha 20:121
Taha
121
20:121
فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى ١٢١
فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ١٢١
فَأَكَلَا
ﲕ
مِنۡهَا
ﲖ
فَبَدَتۡ
ﲗ
لَهُمَا
ﲘ
سَوۡءَٰتُهُمَا
ﲙ
وَطَفِقَا
ﲚ
يَخۡصِفَانِ
ﲛ
عَلَيۡهِمَا
ﲜ
مِن
ﲝ
وَرَقِ
ﲞ
ٱلۡجَنَّةِۚ
ﲟﲠ
وَعَصَىٰٓ
ﲡ
ءَادَمُ
ﲢ
رَبَّهُۥ
ﲣ
فَغَوَىٰ
ﲤ
١٢١
ﲥ
他俩就吃了那棵树的果实，他俩的阴部就对他俩显露了，他俩就以园里的树叶遮蔽身体。阿丹违背了他们的主，因而迷误了。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi Ādam na Ḥawwā’ wakala kutoka kwenye mti ambao Mwenyezi Mungu Aliwakataza nao, na papo hapo tupu zao zikafunuka, na kabla ya hapo zilikuwa zimesitiriwa na macho yao hayazioni. Hapo wakawa wanakata majani ya miti ya Peponi na kujiambisa nayo ili kufinika tupu zao zilizowafunuka. Na Ādam alienda kinyume na amri ya Mola wake na akapotea kwa kula kutoka kwenye mti ambao Mwenyezi Mungu Alimkataza asiukaribie.