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经注: Taha 20:121
Taha
121
20:121
فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى ١٢١
فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ١٢١
فَأَكَلَا
ﲕ
مِنۡهَا
ﲖ
فَبَدَتۡ
ﲗ
لَهُمَا
ﲘ
سَوۡءَٰتُهُمَا
ﲙ
وَطَفِقَا
ﲚ
يَخۡصِفَانِ
ﲛ
عَلَيۡهِمَا
ﲜ
مِن
ﲝ
وَرَقِ
ﲞ
ٱلۡجَنَّةِۚ
ﲟﲠ
وَعَصَىٰٓ
ﲡ
ءَادَمُ
ﲢ
رَبَّهُۥ
ﲣ
فَغَوَىٰ
ﲤ
١٢١
ﲥ
他俩就吃了那棵树的果实，他俩的阴部就对他俩显露了，他俩就以园里的树叶遮蔽身体。阿丹违背了他们的主，因而迷误了。
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Tafsir Muyassar
فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنها، فانكشفت لهما عوراتهما، وكانت مستورةً عن أعينهما، فأخذا ينزعان من ورق أشجار الجنة ويلصقانه عليهما; ليسترا ما انكشف من عوراتهما، وخالف آدم أمر ربه، فغوى بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منها.