登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Taha 20:120
Taha
120
20:120
فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ١٢٠
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍۢ لَّا يَبْلَىٰ ١٢٠
فَوَسۡوَسَ
ﲇ
إِلَيۡهِ
ﲈ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲉ
قَالَ
ﲊ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﲋ
هَلۡ
ﲌ
أَدُلُّكَ
ﲍ
عَلَىٰ
ﲎ
شَجَرَةِ
ﲏ
ٱلۡخُلۡدِ
ﲐ
وَمُلۡكٖ
ﲑ
لَّا
ﲒ
يَبۡلَىٰ
ﲓ
١٢٠
ﲔ
嗣后，恶魔诱惑他说：阿丹啊！我指示你长生树，和不朽园好吗？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئیبلیس فێڵ لە ئادەم دەكات} [
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ
] شهیتان وهسوهسهی بۆ دروست كرد به دهنگێكی نهێنی [
قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ
] وتی: ئهی ئادهم ئایا ڕێنماییت بكهم بۆ دارێك كه ئهگهر لێی بخۆیت بۆ ههمیشه زیندوو ئهبیت و مردنت بهسهردا نایهت [
وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (١٢٠)
] وه موڵكێكیش كه ههرگیز لهناو ناچێت و كهم ناكات.