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经注: Taha 20:119
Taha
119
20:119
وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٩
وَأَنَّكَ
ﲀ
لَا
ﲁ
تَظۡمَؤُاْ
ﲂ
فِيهَا
ﲃ
وَلَا
ﲄ
تَضۡحَىٰ
ﲅ
١١٩
ﲆ
必不口渴，必不感炎热。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Тебе разрешается наслаждаться яствами и напитками, облачаться в прекрасные одеяния, и ты никогда не познаешь усталости и утомления. Тебе разрешается пользоваться любыми благами, но запрещается есть плоды одного единственного дерева. Всевышний сказал: «О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников» (2:35).