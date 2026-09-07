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经注: Taha 20:119
Taha
119
20:119
وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٩
وَأَنَّكَ
ﲀ
لَا
ﲁ
تَظۡمَؤُاْ
ﲂ
فِيهَا
ﲃ
وَلَا
ﲄ
تَضۡحَىٰ
ﲅ
١١٩
ﲆ
必不口渴，必不感炎热。
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنَّكَ﴾ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا عَطْف عَلَى اسْم إنَّ وَجُمْلَتهَا ﴿لَا تَظۡمَؤُا۟ فِیهَا﴾ تَعْطَش ﴿وَلَا تَضۡحَىٰ ١١٩﴾ لَا يَحْصُل لَك حَرّ شَمْس الضُّحَى لِانْتِفَاءِ الشَّمْس فِي الْجَنَّة