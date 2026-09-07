登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Taha 20:118
Taha
118
20:118
ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ١١٨
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١١٨
إِنَّ
ﱸ
لَكَ
ﱹ
أَلَّا
ﱺ
تَجُوعَ
ﱻ
فِيهَا
ﱼ
وَلَا
ﱽ
تَعۡرَىٰ
ﱾ
١١٨
ﱿ
你在乐园里必不饥饿，必不裸露，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله - تعالى - : ( إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تعرى وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تضحى ) تعليل لما يوجبه النهى عن طاعة إبليس التى ستؤدى بهما إلى الإخراج من الجنة وإلى الشقاء فى الدنيا .والجوع : ضد الشبع . وقوله ( تعرى ) من العرى الذى هو خلاف الملبس .يقال : عرى فلان من ثيابه يعرى عريا ، إذا تجرد منها .