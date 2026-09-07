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经注: Taha 20:117
Taha
117
20:117
فقلنا يا ادم ان هاذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ١١٧
فَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّۭ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ١١٧
فَقُلۡنَا
ﱫ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﱬ
إِنَّ
ﱭ
هَٰذَا
ﱮ
عَدُوّٞ
ﱯ
لَّكَ
ﱰ
وَلِزَوۡجِكَ
ﱱ
فَلَا
ﱲ
يُخۡرِجَنَّكُمَا
ﱳ
مِنَ
ﱴ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱵ
فَتَشۡقَىٰٓ
ﱶ
١١٧
ﱷ
我说：阿丹啊！这确是你的仇敌，也确是你的妻子的仇敌， 绝不要让他把你俩逐出乐园，以免你们辛苦。
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السعدي Al-Sa'di
فحذر الله آدم وزوجه منه، وقال
{ لَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى }
إذا أخرجت منها، فإن لك فيها الرزق الهني، والراحة التامة.