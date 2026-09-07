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经注: Taha 20:116
Taha
116
20:116
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ١١٦
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١١٦
وَإِذۡ
ﱡ
قُلۡنَا
ﱢ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱣ
ٱسۡجُدُواْ
ﱤ
لِأٓدَمَ
ﱥ
فَسَجَدُوٓاْ
ﱦ
إِلَّآ
ﱧ
إِبۡلِيسَ
ﱨ
أَبَىٰ
ﱩ
١١٦
ﱪ
当时我对众天神说：你们当向阿丹叩头。他们就叩头，但易卜劣厮除外。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kumbuka, ewe Mtume, pindi tuliposema kuwaambia Malaika, «Msujudieni Ādam sijida ya maamkizi na kutoa heshima, nao wakatii na wakasujudu, lakini Iblisi alikataa kusujudu.