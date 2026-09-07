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经注: Taha 20:116
Taha
116
20:116
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ١١٦
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١١٦
وَإِذۡ
ﱡ
قُلۡنَا
ﱢ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱣ
ٱسۡجُدُواْ
ﱤ
لِأٓدَمَ
ﱥ
فَسَجَدُوٓاْ
ﱦ
إِلَّآ
ﱧ
إِبۡلِيسَ
ﱨ
أَبَىٰ
ﱩ
١١٦
ﱪ
当时我对众天神说：你们当向阿丹叩头。他们就叩头，但易卜劣厮除外。
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
لما أكمل خلق آدم بيده، وعلمه الأسماء، وفضله، وكرمه، أمر الملائكة بالسجود له، إكراما وتعظيما وإجلالا، فبادروا بالسجود ممتثلين، وكان بينهم إبليس، فاستكبر عن أمر ربه،
وامتنع من السجود لآدم وقال:
{ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ }
فتبينت حينئذ، عداوته البليغة لآدم وزوجه، لما كان عدوا لله، وظهر من حسده، ما كان سبب العداوة