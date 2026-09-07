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经注: Taha 20:115
Taha
115
20:115
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًۭا ١١٥
وَلَقَدۡ
ﱕ
عَهِدۡنَآ
ﱖ
إِلَىٰٓ
ﱗ
ءَادَمَ
ﱘ
مِن
ﱙ
قَبۡلُ
ﱚ
فَنَسِيَ
ﱛ
وَلَمۡ
ﱜ
نَجِدۡ
ﱝ
لَهُۥ
ﱞ
عَزۡمٗا
ﱟ
١١٥
ﱠ
以前，我确已嘱咐阿丹，而他忘记我的嘱咐，我未发现他有任何决心。
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基拉特
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。