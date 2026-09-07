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经注: Taha 20:115
Taha
115
20:115
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًۭا ١١٥
وَلَقَدۡ
ﱕ
عَهِدۡنَآ
ﱖ
إِلَىٰٓ
ﱗ
ءَادَمَ
ﱘ
مِن
ﱙ
قَبۡلُ
ﱚ
فَنَسِيَ
ﱛ
وَلَمۡ
ﱜ
نَجِدۡ
ﱝ
لَهُۥ
ﱞ
عَزۡمٗا
ﱟ
١١٥
ﱠ
以前，我确已嘱咐阿丹，而他忘记我的嘱咐，我未发现他有任何决心。
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa hakika tulimuusia Ādam kabla hajakula kutoka kwenye ule mti, asile kutoka kwenye mti huo na tukamwambia kwamba Iblisi ni adui yako na mke wako, basi wasiwatoe nyinyi wawili kutoka Peponi, mkajasumbuka wewe na mke wako duniani. Basi Shetani akamshawishi, naye akamtii na akausahau wasia. Na hatukumpata na nia ya nguvu yenye kumfanya aitunze ile amri aliyopewa.