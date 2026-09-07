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经注: Taha 20:114
Taha
114
20:114
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ١١٤
فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
فَتَعَٰلَى
ﱁ
ٱللَّهُ
ﱂ
ٱلۡمَلِكُ
ﱃ
ٱلۡحَقُّۗ
ﱄﱅ
وَلَا
ﱆ
تَعۡجَلۡ
ﱇ
بِٱلۡقُرۡءَانِ
ﱈ
مِن
ﱉ
قَبۡلِ
ﱊ
أَن
ﱋ
يُقۡضَىٰٓ
ﱌ
إِلَيۡكَ
ﱍ
وَحۡيُهُۥۖ
ﱎﱏ
وَقُل
ﱐ
رَّبِّ
ﱑ
زِدۡنِي
ﱒ
عِلۡمٗا
ﱓ
١١٤
ﱔ
真主是超绝万物，宰制众生，体用真实的。 对你启示《古兰经》还没有完全的时候，你不要急忙诵读。你说：我的主啊！求你增加我的知识。
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Ameepukana Mwenyezi Mungu, kutakata ni Kwake, na Amekuwa juu na ametakasika na kila upungufu, Aliye Mfalme Ambaye mamlaka Yake yamemtendesha nguvu kila mfalme na mjeuri, Mwenye kuendesha kila kitu, Ambaye Yeye Ndiye ukweli, na agizo Lake ni kweli, na onyo Lake ni kweli, na kila kitu kinachotoka Kwake ni kweli. Na usifanye haraka, ewe Mtume, ya kushindana na Jibrili katika kuipokea Qur’ani kabla hajaimaliza, na useme, «Mola wangu! Niongezee elimu juu ya ile uliyonifundisha.»