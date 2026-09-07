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经注: Taha 20:114
Taha
114
20:114
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ١١٤
فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
فَتَعَٰلَى
ﱁ
ٱللَّهُ
ﱂ
ٱلۡمَلِكُ
ﱃ
ٱلۡحَقُّۗ
ﱄﱅ
وَلَا
ﱆ
تَعۡجَلۡ
ﱇ
بِٱلۡقُرۡءَانِ
ﱈ
مِن
ﱉ
قَبۡلِ
ﱊ
أَن
ﱋ
يُقۡضَىٰٓ
ﱌ
إِلَيۡكَ
ﱍ
وَحۡيُهُۥۖ
ﱎﱏ
وَقُل
ﱐ
رَّبِّ
ﱑ
زِدۡنِي
ﱒ
عِلۡمٗا
ﱓ
١١٤
ﱔ
真主是超绝万物，宰制众生，体用真实的。 对你启示《古兰经》还没有完全的时候，你不要急忙诵读。你说：我的主啊！求你增加我的知识。
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Tafseer Jalalayn
﴿فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۗ﴾ عَمَّا يَقُول الْمُشْرِكُونَ ﴿وَلَا تَعۡجَلۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ﴾ أَيْ بِقِرَاءَتِهِ ﴿مِن قَبۡلِ أَن یُقۡضَىٰۤ إِلَیۡكَ وَحۡیُهُۥۖ﴾ أَيْ يَفْرُغ جِبْرِيل مِنْ إبْلَاغه ﴿وَقُل رَّبِّ زِدۡنِی عِلۡمࣰا ١١٤﴾ أَيْ بِالْقُرْآنِ فَكُلَّمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْء مِنْهُ زَادَ به علمه