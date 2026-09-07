登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Taha 20:113
Taha
113
20:113
وكذالك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًۭا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ
ﳒ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﳓ
قُرۡءَانًا
ﳔ
عَرَبِيّٗا
ﳕ
وَصَرَّفۡنَا
ﳖ
فِيهِ
ﳗ
مِنَ
ﳘ
ٱلۡوَعِيدِ
ﳙ
لَعَلَّهُمۡ
ﳚ
يَتَّقُونَ
ﳛ
أَوۡ
ﳜ
يُحۡدِثُ
ﳝ
لَهُمۡ
ﳞ
ذِكۡرٗا
ﳟ
١١٣
ﳠ
我这样降示阿拉伯文的《古兰经》，我在其中申述警告，以便他们敬畏，或使他们记忆。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
] بهم شێوازه ئێمه قورئانی پیرۆزمان دابهزاندووه به زمانی عهرهبی رهوان تا لێی تێ بگهن [
وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
] وه جۆرهها ههڕهشهمان تیادا داناوه وهكو ترساندنێك بۆ خهڵكی بهڵكو تهقوای خوای گهوره بكهن و له خوا بترسێن و دهست له تاوان ههڵبگرن و لێى دوور بكهونهوه [
أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (١١٣)
] یاخود ببێ به پهندو ئامۆژگاری بۆیان و پهندو ئامۆژگاری وهرگرن و گوێڕایهڵى خواى گهوره بكهن.