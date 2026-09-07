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经注: Taha 20:113
Taha
113
20:113
وكذالك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًۭا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ
ﳒ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﳓ
قُرۡءَانًا
ﳔ
عَرَبِيّٗا
ﳕ
وَصَرَّفۡنَا
ﳖ
فِيهِ
ﳗ
مِنَ
ﳘ
ٱلۡوَعِيدِ
ﳙ
لَعَلَّهُمۡ
ﳚ
يَتَّقُونَ
ﳛ
أَوۡ
ﳜ
يُحۡدِثُ
ﳝ
لَهُمۡ
ﳞ
ذِكۡرٗا
ﳟ
١١٣
ﳠ
我这样降示阿拉伯文的《古兰经》，我在其中申述警告，以便他们敬畏，或使他们记忆。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kama tulivyowapendekezea wenye Imani kufanya matendo mema na tukawaonya makafiri kuendelea kwenye maasia yao na ukanushaji wao aya zetu, tuliiteremsha hii Qur’an kwa lugha ya Kiarabu wapate kuielewa. Na tumefafanua ndani yake aina za maonyo kwa matarajio wamuogope Mola wao, au hii Qur’ani iwaletee ukumbusho wapate kuwaidhika na kuzingatia.