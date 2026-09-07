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经注: Taha 20:113
Taha
113
20:113
وكذالك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًۭا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ
ﳒ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﳓ
قُرۡءَانًا
ﳔ
عَرَبِيّٗا
ﳕ
وَصَرَّفۡنَا
ﳖ
فِيهِ
ﳗ
مِنَ
ﳘ
ٱلۡوَعِيدِ
ﳙ
لَعَلَّهُمۡ
ﳚ
يَتَّقُونَ
ﳛ
أَوۡ
ﳜ
يُحۡدِثُ
ﳝ
لَهُمۡ
ﳞ
ذِكۡرٗا
ﳟ
١١٣
ﳠ
我这样降示阿拉伯文的《古兰经》，我在其中申述警告，以便他们敬畏，或使他们记忆。
经注
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : وكذلك أي كما بينا لك في هذه السورة من البيان فكذلك جعلناه قرآنا عربيا أي بلغة العرب . وصرفنا فيه من الوعيد أي بينا ما فيه من التخويف والتهديد والثواب والعقاب . لعلهم يتقون أي يخافون الله فيجتنبون معاصيه ، ويحذرون عقابه . أو يحدث لهم ذكرا أي موعظة . وقال قتادة : حذرا وورعا . وقيل : شرفا ؛ فالذكر هاهنا بمعنى الشرف ؛ كقوله : وإنه لذكر لك ولقومك . وقيل : أي ليتذكروا العذاب الذي توعدوا به . وقرأ الحسن ( أو نحدث ) بالنون ؛ وروي عنه رفع الثاء وجزمها .