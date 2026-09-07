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经注: Taha 20:112
Taha
112
20:112
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢
وَمَن
ﳆ
يَعۡمَلۡ
ﳇ
مِنَ
ﳈ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﳉ
وَهُوَ
ﳊ
مُؤۡمِنٞ
ﳋ
فَلَا
ﳌ
يَخَافُ
ﳍ
ظُلۡمٗا
ﳎ
وَلَا
ﳏ
هَضۡمٗا
ﳐ
١١٢
ﳑ
信道而行善者，不怕亏枉和克扣。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na mwenye kufanya matendo mema na hali yeye anamuamini Mola wake, hataogopa maonevu ya kuongezwa maovu yake wala unyanyasaji wa kupunguziwa mema yake.