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经注: Taha 20:111
Taha
111
20:111
۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١
۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًۭا ١١١
۞ وَعَنَتِ
ﲺ ﲻ
ٱلۡوُجُوهُ
ﲼ
لِلۡحَيِّ
ﲽ
ٱلۡقَيُّومِۖ
ﲾﲿ
وَقَدۡ
ﳀ
خَابَ
ﳁ
مَنۡ
ﳂ
حَمَلَ
ﳃ
ظُلۡمٗا
ﳄ
١١١
ﳅ
罪人们将对永生自立的主宰表示谦恭，背负罪恶者，确已失望了。
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العربية
Tafsir Muyassar
وخضعت وجوه الخلائق، وذلَّت لخالقها، الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله الذي لا يموت، القائم على تدبير كلِّ شيء، المستغني عمَّن سواه. وقد خسر يوم القيامة مَن أشرك مع الله أحدًا من خلقه.