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经注: Taha 20:110
Taha
110
20:110
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًۭا ١١٠
يَعۡلَمُ
ﲯ
مَا
ﲰ
بَيۡنَ
ﲱ
أَيۡدِيهِمۡ
ﲲ
وَمَا
ﲳ
خَلۡفَهُمۡ
ﲴ
وَلَا
ﲵ
يُحِيطُونَ
ﲶ
بِهِۦ
ﲷ
عِلۡمٗا
ﲸ
١١٠
ﲹ
在他们前面的和在他们后面的，真主都知道，而他们却不知道。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Anayajuwa mambo ya Kiyama yaliyoko mbele ya watu na mambo ya dunia yaliyoko nyuma yao, na viumbe Vyake hawamzunguki kwa kumjua, kutakata na sifa za upungufu ni Kwake na kutukuka ni Kwake.