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经注: Taha 20:110
Taha
110
20:110
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًۭا ١١٠
يَعۡلَمُ
ﲯ
مَا
ﲰ
بَيۡنَ
ﲱ
أَيۡدِيهِمۡ
ﲲ
وَمَا
ﲳ
خَلۡفَهُمۡ
ﲴ
وَلَا
ﲵ
يُحِيطُونَ
ﲶ
بِهِۦ
ﲷ
عِلۡمٗا
ﲸ
١١٠
ﲹ
在他们前面的和在他们后面的，真主都知道，而他们却不知道。
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基拉特
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العربية
Tafsir Muyassar
يعلم الله ما بين أيدي الناس مِن أمر القيامة وما خلفهم من أمر الدنيا، ولا يحيط خلقه به علمًا سبحانه وتعالى.