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经注: Taha 20:109
Taha
109
20:109
يوميذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمان ورضي له قولا ١٠٩
يَوْمَئِذٍۢ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًۭا ١٠٩
يَوۡمَئِذٖ
ﲢ
لَّا
ﲣ
تَنفَعُ
ﲤ
ٱلشَّفَٰعَةُ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
مَنۡ
ﲧ
أَذِنَ
ﲨ
لَهُ
ﲩ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﲪ
وَرَضِيَ
ﲫ
لَهُۥ
ﲬ
قَوۡلٗا
ﲭ
١٠٩
ﲮ
在那日，除至仁主所特许而且喜爱其言论者外，一切说情，都没有功效。
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Tafsir Fathul Majid
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