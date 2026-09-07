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经注: Taha 20:108
Taha
108
20:108
يوميذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمان فلا تسمع الا همسا ١٠٨
يَوْمَئِذٍۢ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًۭا ١٠٨
يَوۡمَئِذٖ
ﲓ
يَتَّبِعُونَ
ﲔ
ٱلدَّاعِيَ
ﲕ
لَا
ﲖ
عِوَجَ
ﲗ
لَهُۥۖ
ﲘﲙ
وَخَشَعَتِ
ﲚ
ٱلۡأَصۡوَاتُ
ﲛ
لِلرَّحۡمَٰنِ
ﲜ
فَلَا
ﲝ
تَسۡمَعُ
ﲞ
إِلَّا
ﲟ
هَمۡسٗا
ﲠ
١٠٨
ﲡ
在那日，众人将顺从号召者，毫无违拗，一切声音将为至仁主而安静下来，除足音外，你听不见什么声音。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Katika siku hiyo, watu wataifuata sauti ya mlinganizi kuelekea kwenye kisimamo cha Kiyama, hakuna njia ya kuepuka ulinganizi wa mwenye kulingania, kwani huo ni haki na kweli kwa viumbe wote. Hapo sauti zitatulia kwa kumnyenyekea Mwingi wa rehema, hutasikia kutoka kwao isipokuwa sauti ya ndani isiyosikika.