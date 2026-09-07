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经注: Taha 20:107
Taha
107
20:107
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًۭا وَلَآ أَمْتًۭا ١٠٧
لَّا
ﲌ
تَرَىٰ
ﲍ
فِيهَا
ﲎ
عِوَجٗا
ﲏ
وَلَآ
ﲐ
أَمۡتٗا
ﲑ
١٠٧
ﲒ
你将不能见什么坎坷，也不能见什么崎岖。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenye kuiangalia haoni, kwa kulingana kwake, mbeteko wala muinuko wala mteremko.