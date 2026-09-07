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经注: Taha 20:106
Taha
106
20:106
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَيَذَرُهَا
ﲈ
قَاعٗا
ﲉ
صَفۡصَفٗا
ﲊ
١٠٦
ﲋ
而使它们变成平原，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦)
] خوای گهوره ئهو زهویه وا لێ ئهكات ههر ههمووی ئهبێته زهویهكی لووس هیچ ڕووهك و خانوویهكی تیا نهبێت و ههمووی ڕێك و صاف ئهبێ.