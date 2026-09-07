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经注: Taha 20:105
Taha
105
20:105
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
ﲀ
عَنِ
ﲁ
ٱلۡجِبَالِ
ﲂ
فَقُلۡ
ﲃ
يَنسِفُهَا
ﲄ
رَبِّي
ﲅ
نَسۡفٗا
ﲆ
١٠٥
ﲇ
他们问你诸山的（结局），你说：我的主将粉碎诸山，
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Tafseer Jalalayn
﴿وَیَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡجِبَالِ﴾ كَيْفَ تَكُون يَوْم الْقِيَامَة ﴿فَقُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿یَنسِفُهَا رَبِّی نَسۡفࣰا ١٠٥﴾ بِأَنْ يُفَتِّتهَا كَالرَّمْلِ السَّائِل ثُمَّ يُطِيرهَا بِالرِّيَاحِ