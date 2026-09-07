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经注: Taha 20:105
Taha
105
20:105
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
ﲀ
عَنِ
ﲁ
ٱلۡجِبَالِ
ﲂ
فَقُلۡ
ﲃ
يَنسِفُهَا
ﲄ
رَبِّي
ﲅ
نَسۡفٗا
ﲆ
١٠٥
ﲇ
他们问你诸山的（结局），你说：我的主将粉碎诸山，
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
تفسير الآيات من 105 الى 107 :
ـيخبر تعالى عن أهوال القيامة، وما فيها من الزلازل والقلاقل،
فقال:
{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ }
أي: ماذا يصنع بها يوم القيامة، وهل تبقى بحالها أم لا؟
{ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا }
أي: يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن وكالرمل، ثم يدكها فيجعلها هباء منبثا، فتضمحل وتتلاشى، ويسويها بالأرض، ويجعل الأرض قاعا صفصفا، مستويا لا يرى فيه أيها الناظر عِوَجًا، هذا من تمام استوائها
{ وَلَا أَمْتًا }
أي: أودية وأماكن منخفضة، أو مرتفعة فتبرز الأرض، وتتسع للخلائق، ويمدها الله مد الأديم، فيكونون في موقف واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر.