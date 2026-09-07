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经注: Taha 20:104
Taha
104
20:104
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما ١٠٤
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًۭا ١٠٤
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أَعۡلَمُ
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بِمَا
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يَقُولُونَ
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إِذۡ
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يَقُولُ
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أَمۡثَلُهُمۡ
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طَرِيقَةً
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إِن
ﱻ
لَّبِثۡتُمۡ
ﱼ
إِلَّا
ﱽ
يَوۡمٗا
ﱾ
١٠٤
ﱿ
我知道他们说些什么。当时，他们中思想最正确的人说：你们只逗留了一天。
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sisi ni wajuzi zaidi kwa wanayoyasema na wanayoyaficha pindi anaposema mjuzi wao zaidi na mwenye akili nyingi miongoni mwao, «Hamkuishi isipokuwa siku moja,» kwa ufupi wa kipindi cha duniani watakaouhisi ndani ya nafsi zao Siku ya Kiyama.