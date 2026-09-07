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经注: Taha 20:102
Taha
102
20:102
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرقا ١٠٢
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍۢ زُرْقًۭا ١٠٢
يَوۡمَ
ﱢ
يُنفَخُ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلصُّورِۚ
ﱥﱦ
وَنَحۡشُرُ
ﱧ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﱨ
يَوۡمَئِذٖ
ﱩ
زُرۡقٗا
ﱪ
١٠٢
ﱫ
那是在吹号角之日，在那日我将集合蓝眼睛的罪犯；
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基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
{چەند دیمەنێكی رۆژی قیامەت} [
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
] له ڕۆژی قیامهت ئهو ڕۆژهی كه ئیسرافیل فوو ئهكات به كهڕهنادا فوو كردنی دووهم بۆ زیندوو بوونهوهو حهشرو لێپرسینهوه [
وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (١٠٢)
] لهو ڕۆژهشدا تاوانباران له موشریك و سهرپێچیكاران حهشر ئهكهین به شینی، واته: چاویان شین ئهبێ له تینووێتی و سهختى سزادا.