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经注: Taha 20:102
Taha
102
20:102
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرقا ١٠٢
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍۢ زُرْقًۭا ١٠٢
يَوۡمَ
ﱢ
يُنفَخُ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلصُّورِۚ
ﱥﱦ
وَنَحۡشُرُ
ﱧ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﱨ
يَوۡمَئِذٖ
ﱩ
زُرۡقٗا
ﱪ
١٠٢
ﱫ
那是在吹号角之日，在那日我将集合蓝眼睛的罪犯；
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基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
يوم يَنفُخ الملَكُ في
«القرن»
لصيحة البعث، ونسوق الكافرين ذلكم اليوم وهم زرق، تغيَّرت ألوانهم وعيونهم; من شدة الأحداث والأهوال.