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经注: Taha 20:101
Taha
101
20:101
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًۭا ١٠١
خَٰلِدِينَ
ﱙ
فِيهِۖ
ﱚﱛ
وَسَآءَ
ﱜ
لَهُمۡ
ﱝ
يَوۡمَ
ﱞ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱟ
حِمۡلٗا
ﱠ
١٠١
ﱡ
而永居其刑罚中。复活日那负担对他们真糟糕。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
خالدين في العذاب، وساءهم ذلك الحمل الثقيل من الآثام حيث أوردهم النار.