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经注: Taha 20:101
Taha
101
20:101
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًۭا ١٠١
خَٰلِدِينَ
ﱙ
فِيهِۖ
ﱚﱛ
وَسَآءَ
ﱜ
لَهُمۡ
ﱝ
يَوۡمَ
ﱞ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱟ
حِمۡلٗا
ﱠ
١٠١
ﱡ
而永居其刑罚中。复活日那负担对他们真糟糕。
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Tafseer Jalalayn
﴿خَـٰلِدِینَ فِیهِۖ﴾ أَيْ فِي عَذَاب الْوِزْر ﴿وَسَاۤءَ لَهُمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ حِمۡلࣰا ١٠١﴾ تَمْيِيز مُفَسِّر لِلضَّمِيرِ فِي سَاءَ وَالْمَخْصُوص بِالذَّمِّ مَحْذُوف تَقْدِيره وِزْرهمْ وَاللَّام لِلْبَيَانِ وَيُبْدَل مِنْ يَوْم الْقِيَامَة