﴿وَهُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامࣲ﴾ أَوَّلهَا الْأَحَد وَآخِرهَا الْجُمُعَة ﴿وَكَانَ عَرۡشُهُۥ﴾ قَبْل خَلْقهمَا ﴿عَلَى ٱلۡمَاۤءِ﴾ وَهُوَ عَلَى مَتْن الرِّيح ﴿لِیَبۡلُوَكُمۡ﴾ مُتَعَلِّق بِخَلَقَ أَيْ خَلَقَهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ مَنَافِع لَكُمْ وَمَصَالِح لِيَخْتَبِركُمْ ﴿أَیُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلࣰاۗ﴾ أَيْ أَطْوَع لِلَّهِ ﴿وَلَىِٕن قُلۡتَ﴾ يَا مُحَمَّد لَهُمْ ﴿إِنَّكُم مَّبۡعُوثُونَ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡمَوۡتِ لَیَقُولَنَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ إِنۡ﴾ مَا ﴿هَـٰذَاۤ﴾ الْقُرْآن النَّاطِق بِالْبَعْثِ أَوْ الَّذِي تَقُولهُ ﴿إِلَّا سِحۡرࣱ مُّبِینࣱ ٧﴾ بَيِّن وَفِي قِرَاءَة {سَـٰحِرࣱ} وَالْمُشَار إلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ