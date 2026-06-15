登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
48
11:48
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم ٤٨
قِيلَ يَـٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَـٰمٍۢ مِّنَّا وَبَرَكَـٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍۢ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌۭ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٤٨
ﱱ
ﱲ
ﱳ
ﱴ
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺ
ﱻﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄ
有人说：努哈啊！你下船吧！从我发出的平安和幸福，将要降临你和与你同船的人的部分后裔。他们的另一部分后裔，我将使他们享受，然后，他们将遭受从我发出的痛苦的惩罚。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。