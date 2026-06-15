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Hud
47
11:47
قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ٤٧
قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌۭ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٤٧
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
ﱮ
ﱯ
ﱰ
他说：我的主啊！我求庇于你，以免我向你祈求我所不知道的事情，如果你不饶恕我，不怜悯我，我就变成为亏折的人了。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。