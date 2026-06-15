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Hud
47
11:47
قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ٤٧
قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌۭ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٤٧
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他说：我的主啊！我求庇于你，以免我向你祈求我所不知道的事情，如果你不饶恕我，不怜悯我，我就变成为亏折的人了。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Нух горько пожалел о содеянном и сказал: «Господи! Удержи меня от молитв, в которых я прошу то, чего не ведаю. Прости меня и помилуй, и если Ты не сделаешь этого, то я окажусь в числе тех, кто окажется в убытке. Воистину, избежать великого убытка можно только благодаря прощению и милости». Это свидетельствует о том, что Нух не знал, что ему было запрещено просить Аллаха о спасении для своего неверующего сына. Всевышний сказал ему: «Воздвигни ковчег у Нас на Глазах и по откровению Нашему, и не проси Меня за тех, которые были несправедливы. Воистину, они будут потоплены» (11:37); «Погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью» (11:40). Совместив оба повеления, он решил, что его сын относится к членам его семьи. Однако впоследствии ему стало ясно, что его сын относился к неверующим, заступаться за которых было запрещено.