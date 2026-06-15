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Hud
44
11:44
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ٤٤
وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤
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有人说：地啊！汲乾你上面的水吧！云啊！散开吧！于是洪水退去了，事情就被判决了。船停舶在朱迭山上。有人说：不义的人们已遭毁灭了。
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基拉特
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السعدي Al-Sa'di
فلما أغرقهم الله ونجى نوحا ومن معه
{ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ }
الذي خرج منك، والذي نزل إليك،
أي:
ابلعي الماء الذي على وجهك
{ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي }
فامتثلتا لأمر الله، فابتلعت الأرض ماءها, وأقلعت السماء، فنضب الماء من الأرض،
{ وَقُضِيَ الْأَمْرُ }
بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين.
{ وَاسْتَوَتْ }
السفينة
{ عَلَى الْجُودِيِّ }
أي: أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل.
{ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }
أي: أتبعوا بعد هلاكهم لعنة وبعدا, وسحقا لا يزال معهم.