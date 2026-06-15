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Hud
43
11:43
قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٤٣
قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍۢ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ٤٣
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他儿子说：我要到一座山上去躲避洪水。他说：今天，除真主所怜悯的人外，绝没有任何人能保护别人不受真主的惩罚。波涛隔开了他们俩，他就被淹死了。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فـ
{ قَالَ }
ابنه، مكذبا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه السفينة.
{ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ }
أي: سأرتقي جبلا، أمتنع به من الماء، فـ
{ قَالَ }
نوح:
{ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ }
فلا يعصم أحدا، جبل ولا غيره، ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب، لما نجا إن لم ينجه الله.
{ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ }
الابن
{ مِنَ الْمُغْرَقِينَ }