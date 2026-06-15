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Hud
40
11:40
حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل ٤٠
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّۢ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌۭ ٤٠
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等到我的命令来临而洪水从地面涌出的时候，我说：你把每种动物各拿一对放在船里，并使你的家属--除已被判决者外--和信道的人们一起上船去。只有少数人同他一起信道。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Когда наступил срок, предопределенный Аллахом для наказания нечестивцев, небеса стали затапливать землю водой, и вся земля забилась ключом. Вода бурлила даже в печах, в которых обычно разжигают огонь и которые меньше всего подходят для воды. Вода лилась повсеместно - таково было предопределение Господне. Господь сказал пророку: «Погрузи на ковчег по одному самцу и одной самке от каждого вида животных, дабы эти виды сохранились на земле. Всех остальных животных ковчег просто не выдержит. И пусть вместе с тобой на борт ковчега поднимутся верующие члены твоей семьи и немногочисленные уверовавшие соплеменники. А неверующим нет места в ковчеге». Одним из неверующих членов семьи Нуха был его сын, которому было суждено утонуть.