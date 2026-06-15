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Hud
40
11:40
حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل ٤٠
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّۢ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌۭ ٤٠
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等到我的命令来临而洪水从地面涌出的时候，我说：你把每种动物各拿一对放在船里，并使你的家属--除已被判决者外--和信道的人们一起上船去。只有少数人同他一起信道。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا }
أي قدرنا بوقت نزول العذاب بهم
{ وَفَارَ التَّنُّورُ }
أي: أنزل الله السماء بالماء بالمنهمر، وفجر الأرض كلها عيونا حتى التنانير التي هي محل النار في العادة، وأبعد ما يكون عن الماء، تفجرت فالتقى الماء على أمر، قد قدر.
{ قُلْنَا }
لنوح:
{ احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ }
أي: من كل صنف من أصناف المخلوقات، ذكر وأنثى، لتبقى مادة سائر الأجناس وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين، فلأن السفينة لا تطيق حملها
{ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ }
ممن كان كافرا، كابنه الذي غرق.
{ وَمَنْ آمَنَ }
{ و }
الحال أنه
{ مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ }