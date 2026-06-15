登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
39
11:39
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٣٩
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌۭ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌۭ مُّقِيمٌ ٣٩
ﱖ
ﱗ
ﱘ
ﱙ
ﱚ
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
你们将来就知道谁要受凌辱的惩罚，谁要遭永久的惩治。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
( فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه )
يهينه ،
( ويحل عليه )
يجب عليه ،
( عذاب مقيم )
دائم .