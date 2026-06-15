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Hud
38
11:38
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ٣٨
وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ سَخِرُوا۟ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا۟ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ٣٨
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他正在造船。他的宗族中的贵族们每逢从他面前走过，都嘲笑他，他说：如果你们嘲笑我们，我们也必定要像你们嘲笑我们一样嘲笑你们。
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Tafseer Jalalayn
﴿وَیَصۡنَعُ ٱلۡفُلۡكَ﴾ حِكَايَة حَال مَاضِيَة ﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیۡهِ مَلَأࣱ﴾ جَمَاعَة ﴿مِّن قَوۡمِهِۦ سَخِرُوا۟ مِنۡهُۚ﴾ استهزؤوا بِهِ ﴿قَالَ إِن تَسۡخَرُوا۟ مِنَّا فَإِنَّا نَسۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تَسۡخَرُونَ ٣٨﴾ إذَا نَجَوْنَا وَغَرِقْتُمْ