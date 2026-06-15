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Hud
37
11:37
واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ٣٧
وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٧
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你应当在我的监视下，依我的启示而造船。你不要为不义的人们而祈祷我， 他们必定要被淹死。
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ﴾ السَّفِينَة ﴿بِأَعۡیُنِنَا﴾ بِمَرْأَى مِنَّا وَحِفْظنَا ﴿وَوَحۡیِنَا﴾ أَمْرنَا ﴿وَلَا تُخَـٰطِبۡنِی فِی ٱلَّذِینَ ظَلَمُوۤا۟﴾ كَفَرُوا بِتَرْكِ إهلاكهم ﴿إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٣٧﴾