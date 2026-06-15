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Hud
32
11:32
قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ٣٢
قَالُوا۟ يَـٰنُوحُ قَدْ جَـٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٣٢
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他们说：努哈啊！你确已和我们争论，而且争论得太多了，你昭示我们你用来吓唬我们的惩罚吧，如果你是一个诚实的人。
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
قالوا:
يا نوح قد حاججتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في دعواك.